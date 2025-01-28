Пристав из Чечни, работавший в Перми, уехал вслед за своим начальником

Замруководителя ГУ ФССП по Пермскому краю Умар Саидов занял аналогичную должность в управлении по Ставропольскому краю. Его персональные данные раскрыты на сайте ведомства. Таким образом, господин Саидов вновь будет работать под началом бывшего главного судебного пристава Прикамья Абдула Алаудинова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Умар Саидов

Умар Саидов



Господин Алаудинов возглавлял ГУ ФССП по Пермскому краю с января 2023 года по июнь 2024-го. 11 июня 2024 года президент РФ Владимир Путин присвоил Абдулу Алаудинову звание генерал-майора. Через несколько дней после этого господин Алаудинов покинул должность главного судебного пристава Пермского края для продолжения службы в Ставрополье.

В Пермь он приехал с должности руководителя УФССП по Чеченской Республике. Умар Саидов также занимал должности в чеченском управлении, а вскоре после назначения Абдула Алаудинова приехал в Пермь.