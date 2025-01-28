В Троицке задержали депутата по подозрению в получении крупной взятки

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Челябинской области совместно с УФСБ по региону задержали депутата горсобрания Троицка Валерия Спиридонова, подозреваемого в получении крупной взятки (п «в» ч. 5 с. 290 УК РФ). Он также является директором МУП «Троицкий банно-прачечный комбинат», сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, Валерию Спиридонову в 2020-2024 годах передал 160 тыс. руб. индивидуальный предприниматель. Взамен депутат заключил договоры аренды нежилого помещения. Следователи СКР провели обыски в доме и на работе подозреваемого, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Проводится сбор доказательств, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Виталина Ярховска