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В Троицке задержали депутата по подозрению в получении крупной взятки

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Челябинской области совместно с УФСБ по региону задержали депутата горсобрания Троицка Валерия Спиридонова, подозреваемого в получении крупной взятки (п «в» ч. 5 с. 290 УК РФ). Он также является директором МУП «Троицкий банно-прачечный комбинат», сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, Валерию Спиридонову в 2020-2024 годах передал 160 тыс. руб. индивидуальный предприниматель. Взамен депутат заключил договоры аренды нежилого помещения. Следователи СКР провели обыски в доме и на работе подозреваемого, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Проводится сбор доказательств, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Виталина Ярховска

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