«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Тема, которая волнует сегодня всех в мире, и ее нельзя обойти стороной — продукт компании DeepSeek. Это искусственный интеллект, работающий гораздо эффективнее, чем американские аналоги. Это заставляет инвесторов, экспертов, вообще всех участников рынка переоценивать стоимость всего технологического сегмента в США, а он был основным драйвером роста на рынке последние два года. Что это такое? И как понимать эту ситуацию инвесторам? Решить проблему экономическому обозревателю “Ъ FM” Олегу Богданову помог эксперт финансовой платформы Bitbanker Владимир Зернов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Насколько серьезный вызов бросили китайцы американскому техсектору?

Владимир Зернов: Судя по всему, вызов серьезен. Китайский разработчик заявляет, что им удалось обучить свою модель, потратив $6 млн. Это ничто в сравнении с теми затратами, которые несут технологические компании, чтобы тренировать свои модели на топовых чипах от Nvidia, например. Поэтому озабоченность рынка вполне понятна. Если действительно подтвердится, что DeepSeek — вещь стоящая, то поле для переоценки огромное. Потому что очень агрессивно торговались ведущие акции технологических компаний в США. Рынок находился до сегодняшнего открытия возле исторических максимумов. Компании стоят дорого, потому что закладывались инвесторы на то, что у них будет постоянно растущий спрос и одновременно очень хорошая маржа. Если появляется конкурент, который может делать то же самое, но в 10 раз дешевле, по крайней мере, пока что это заявлено именно так, то, соответственно, с маржой надо будет попрощаться, как и с долей рынка. Но это опять же только если этот стартап подтвердит свою жизнеспособность.

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