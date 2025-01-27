Смерть экс-главы Минэкологии и имущество на 10 млрд в муниципальной собственности Челнов

Скончался бывший руководитель, экс-глава Минэкологии Татарстана Борис Петров. В 2001 году его назначили министром экологии и природных ресурсов республики. С 2005 по 2020 год Борис Петров возглавлял Приволжское управление Ростехнадзора.

В муниципальную собственность Набережных Челнов принято имущество на 10 млрд руб. Имущество передали из собственности Татарстана и от сторонних организаций.

Число частных инвесторов из Татарстана превысило 1 млн человек. По сравнению с 2023 годом количество инвесторов из республики увеличилось почти на 150 тыс. Татарстан занял 8 место среди всех субъектов России по данному показателю.

В 2024 году татарстанский региональный оператор отходов УК «ПЖКХ» потратил 80 млн руб. из своей прибыли на вывоз строительного и растительного мусора с необорудованных для этого мест. Всего было вывезено 340 тыс. куб. метров отходов, не относящихся к ТКО.

Госсовет Татарстана предложил предоставить право субъектам РФ определять перечень граждан, чьи дети будут иметь преимущественное право при поступлении в государственные и муниципальные школы и детские сады. Среди приоритетных категорий предлагают выделить педагогов. Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец в разговоре с «Ъ Волга-Урал» заявила, что изменения позволят субъектам федерации более гибко реагировать на местные потребности.

Банк России снизил территориальный коэффициент, определяющий стоимость полиса ОСАГО для Казани. Коэффициент снизился с 1,8 до 1,7. Понижать его на остальной территории Татарстана не планируют.

В Марий Эл до 25 марта 2025 года заключили под стражу жителя Звенигово, обвиняемого в убийстве женщины и двух детей. Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

В начале 2025 года таксисты из Казани зарабатывают 750 руб. в час. Сообщается, что заработок занятых в сфере такси рос на несколько процентов от недели к неделе, т.к. спрос на пассажирские перевозки постепенно восстанавливался после новогодних праздников.

В Казани эвакуировали седьмое здание КНИТУ-КАИ на ул. Большая Красная после сообщения о минировании. Ректор университета Тимур Алибаев сообщил, что приняты все меры для обеспечения безопасности.

Диана Соловьёва