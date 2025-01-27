Дом.РФ утвердил два проекта комплексного развития территорий в Сочи

Агентство Дом.РФ получило согласование по двум проектам комплексного развития территорий (КРТ) в Сочи. Об этом пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на руководителя направления Анну Должанскую.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Один из проектов предполагает строительство торгово-развлекательного комплекса площадью 6 тыс. кв. м, из которых 500 кв. м передадут муниципалитету для размещения библиотеки. Вторая инициатива включает общественно-деловую застройку на участке 6 га и логистический комплекс площадью до 45 тыс. кв. м вблизи аэропорта Краснодара.

В Сочи также реализуют проекты КРТ под жилую и нежилую застройку. Несколько инициатив находятся на стадии разработки.

Кроме того, Дом.РФ планирует согласовать строительство четырехзвездочного отеля в Туапсе. Всего агентство ведет работу над 10 проектами КРТ, пять из которых уже одобрены. Общий градостроительный потенциал составляет 274 тыс. кв. м.

Нурий Бзасежев