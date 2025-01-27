Мастер-план Новороссийска разработают к осени 2025 года

Разработку мастер-плана Новороссийска планируют завершить осенью 2025 года. Об этом сообщает «РБК ТВ ЮГ» со ссылкой на главу города Андрея Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

По словам мэра, местные власти намерены представить проект в октябре. На реализацию инициативы ГК «Дело» выделила 40 млн руб. Основное внимание в мастер-плане уделили градостроительству, модернизации ЖКХ, транспортной и портовой инфраструктуры.

Господин Кравченко также уточнил, что проекты по реконструкции причалов и строительству новых портовых сооружений находятся в ведении федеральных органов власти. Вместе с тем запланирован ряд мероприятий, направленных на развитие города и туристической отрасли.

Анна Гречко