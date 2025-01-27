На Кубани уничтожили 32 ржавые мины времен войны
В Темрюкском районе Краснодарского края взрывотехники Росгвардии уничтожили 32 ржавые мины. Как сообщает пресс-служба краевого ведомства, опасный арсенал обнаружили на одной из улиц в Темрюке во время земляных работ.
Фото: пресс-служба Росгвардии Краснодарского края
Специалисты группы разминирования извлекли из земли 32 минометные мины калибра 82 мм. Все снаряды были со следами коррозии.
Сотрудники Росгвардии вывезли боеприпасы в карьер и уничтожили при соблюдении мер безопасности.