На Кубани уничтожили 32 ржавые мины времен войны

В Темрюкском районе Краснодарского края взрывотехники Росгвардии уничтожили 32 ржавые мины. Как сообщает пресс-служба краевого ведомства, опасный арсенал обнаружили на одной из улиц в Темрюке во время земляных работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Росгвардии Краснодарского края Фото: пресс-служба Росгвардии Краснодарского края

Специалисты группы разминирования извлекли из земли 32 минометные мины калибра 82 мм. Все снаряды были со следами коррозии.

Сотрудники Росгвардии вывезли боеприпасы в карьер и уничтожили при соблюдении мер безопасности.

Татьяна Ручкина