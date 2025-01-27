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На Кубани уничтожили 32 ржавые мины времен войны

В Темрюкском районе Краснодарского края взрывотехники Росгвардии уничтожили 32 ржавые мины. Как сообщает пресс-служба краевого ведомства, опасный арсенал обнаружили на одной из улиц в Темрюке во время земляных работ.

Фото: пресс-служба Росгвардии Краснодарского края

Фото: пресс-служба Росгвардии Краснодарского края

Специалисты группы разминирования извлекли из земли 32 минометные мины калибра 82 мм. Все снаряды были со следами коррозии.

Сотрудники Росгвардии вывезли боеприпасы в карьер и уничтожили при соблюдении мер безопасности.

Татьяна Ручкина

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