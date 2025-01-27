В Адыгее арестовали поджигателей базовой станции сотовой связи
Двух жителей Краснодара арестовали по делу о поджоге базовой станции компании «Вымпелком» в поселке Тлюстенхабль в Адыгее. Оба фигуранта являются подростками — им 16 и 19 лет соответственно, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
По данным следствия, в августе 2024 года подозреваемые подожгли станцию связи и сняли произошедшее на видео. Затем подростки передали кадры заказчику — неустановленным лицам, предположительно действовавшим от имени другого государства. В УФСБ также уточнили, что за свои действия фигуранты якобы получили деньги.
Против краснодарцев возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия), предусматривающей до 20 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.