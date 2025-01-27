Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин созвонился с Лукашенко

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с победившим на выборах главы Белоруссии Александром Лукашенко. Российский лидер поздравил белорусского коллегу с переизбранием. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, международную тематику и график предстоящих контактов.

Владимир Путин (слева) и Александр Лукашенко

Владимир Путин (слева) и Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин (слева) и Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Утром сегодня, 27 января, Владимир Путин одним из первых среди лидеров государств в телеграмме поздравил Александра Лукашенко с победой, свидетельствующей о «высоком политическом авторитете» белорусского президента и «несомненной поддержке населением государственного курса» страны.

Александр Лукашенко, занимающий пост президента Белоруссии с 1994 года, был переизбран на седьмой срок, набрав 86,82% голосов. Явка составила 85,7%. С победой его также поздравили председатель КНР Си Цзиньпин, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Венесуэлы Николас Мадуро. Страны ЕС результаты выборов не признали.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...