Путин созвонился с Лукашенко

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с победившим на выборах главы Белоруссии Александром Лукашенко. Российский лидер поздравил белорусского коллегу с переизбранием. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, международную тематику и график предстоящих контактов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин (слева) и Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин (слева) и Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Утром сегодня, 27 января, Владимир Путин одним из первых среди лидеров государств в телеграмме поздравил Александра Лукашенко с победой, свидетельствующей о «высоком политическом авторитете» белорусского президента и «несомненной поддержке населением государственного курса» страны.

Александр Лукашенко, занимающий пост президента Белоруссии с 1994 года, был переизбран на седьмой срок, набрав 86,82% голосов. Явка составила 85,7%. С победой его также поздравили председатель КНР Си Цзиньпин, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Венесуэлы Николас Мадуро. Страны ЕС результаты выборов не признали.

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