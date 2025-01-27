Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Черном море собрали 25 тысяч кг нефтеводяной смеси после крушения танкеров

В Черном море продолжают ликвидировать последствия крушения танкеров в Керченском проливе. Как сообщает Морспасслужба, суда ведомства собрали 25 тыс. кг нефтеводяной смеси, а площадь обработанной акватории достигла 50 тыс. кв. м.

Фото: Морспасслужба

Фото: Морспасслужба

За сутки суда Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы обследовали более 67,4 кв. км. Всего — 2853,9 кв. км. Загрязнений не обнаружено, уточняют в ведомстве.

На берегу ручным способом собрали 18,5 тыс. кг нефтепродуктов или 102,3 куб. м нефтеводяной смеси. В районе кормовой части судна установлено 50 метров боновых заграждений. Береговая аварийно-спасательная партия Азово-Черноморского филиала собрала более 1,2 тыс. кг замазученного грунта с береговой линии в труднодоступных местах.

В акватории порта Севастополь с 5 января суда Морспасслужбы обследовали 393,4 кв. км. Там собрали 1585 кг нефтесодержащих отходов.

В акватории и на берегу Анапы все загрязнения очищены, повторных не обнаружено. С момента аварии вдоль береговой полосы, включая порт Анапы, ручным способом собрали 14,7 тыс. кг нефтесодержащих отходов. С причалов порта для погрузки в железнодорожные вагоны вывезли 7,2 тыс. кг отходов.

На месте ликвидации разлива мазута в районе мыса Панагия работают 44 спасателя. В районе кормовой части «Волгонефть-239» суда Морспасслужбы мониторируют загрязнения, локализации и ликвидации пятен нефтепродуктов.

Татьяна Ручкина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...