В Черном море собрали 25 тысяч кг нефтеводяной смеси после крушения танкеров

В Черном море продолжают ликвидировать последствия крушения танкеров в Керченском проливе. Как сообщает Морспасслужба, суда ведомства собрали 25 тыс. кг нефтеводяной смеси, а площадь обработанной акватории достигла 50 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Морспасслужба Фото: Морспасслужба

За сутки суда Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы обследовали более 67,4 кв. км. Всего — 2853,9 кв. км. Загрязнений не обнаружено, уточняют в ведомстве.

На берегу ручным способом собрали 18,5 тыс. кг нефтепродуктов или 102,3 куб. м нефтеводяной смеси. В районе кормовой части судна установлено 50 метров боновых заграждений. Береговая аварийно-спасательная партия Азово-Черноморского филиала собрала более 1,2 тыс. кг замазученного грунта с береговой линии в труднодоступных местах.

В акватории порта Севастополь с 5 января суда Морспасслужбы обследовали 393,4 кв. км. Там собрали 1585 кг нефтесодержащих отходов.

В акватории и на берегу Анапы все загрязнения очищены, повторных не обнаружено. С момента аварии вдоль береговой полосы, включая порт Анапы, ручным способом собрали 14,7 тыс. кг нефтесодержащих отходов. С причалов порта для погрузки в железнодорожные вагоны вывезли 7,2 тыс. кг отходов.

На месте ликвидации разлива мазута в районе мыса Панагия работают 44 спасателя. В районе кормовой части «Волгонефть-239» суда Морспасслужбы мониторируют загрязнения, локализации и ликвидации пятен нефтепродуктов.

Татьяна Ручкина