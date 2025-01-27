Напавший на пенсионера в Краснодаре оказался приезжим из Чукотки

Сотрудники полиции задержали молодого человека, напавшего на пенсионера в лифте многоэтажки. Им оказался житель Чукотки, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД по Новороссийску Фото: пресс-служба УМВД по Новороссийску

Установлено, что 25 января около 11:00 по мск приезжий напал на пожилого человека в лифте многоэтажного дома по улице Воробьева. Приезжий избил пенсионера, похитил деньги из кармана его куртки и попытался скрыться. Действия нападавшего остановили жильцы дома.

Приезжего задержали по ст. 91 УПК РФ и поместили в изолятор временного содержания подозреваемых и обвиняемых. Сотрудники следственного подразделения отдела полиции (п. Калинино) СУ УМВД России по Краснодару в отношении молодого человека возбудили уголовное по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Татьяна Ручкина