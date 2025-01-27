Защита свердловского экс-министра ЖКХ Николая Смирнова обжаловала его арест

Защита бывшего министра ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова обжаловала его арест, сообщил «Интерфаксу» адвокат Алексей Стадников. По словам защитника, решение суда о заключении под стражу было обжаловано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Смирнов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Николай Смирнов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, в пятницу Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Николая Смирнова до 17 марта 2025 года. Экс-министру предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Николай Смирнов покинул свою должность в середине января, возглавляя министерство с ноября 2011 года.

Подробнее – в материале «Ъ-Урал» «Арест по тайным основаниям».