Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В краснодарском поселке полностью ликвидировали свалку

В поселке Индустриальный под Краснодаром полностью очистили территорию большой нелегальной свалки на участке площадью 0,7 га. Как сообщает пресс-служба мэрии, свалку выявили в ходе межведомственного рейда.

Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

По поручению главы города Евгения Наумова в Краснодаре борются с нелегальными свалками и серыми мусорщиками. Больше всего таких мест выявляют в Калининском сельском округе. Межведомственные группы проверяют места, куда мусорщики чаще всего сбрасывают отходы.

Нелегальная свалка в Индустриальном была выявлена в 2024 году. Собственника земли оштрафовали и выдали ему предписание очистить территорию от мусорных отходов до середины января.

В 2024 году власти и полиция изъяли у нелегальных мусорщиков более 40 машин. По результатам межведомственных рейдов выявили и убрали 159 свалок.

Татьяна Ручкина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...