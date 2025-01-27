В краснодарском поселке полностью ликвидировали свалку

В поселке Индустриальный под Краснодаром полностью очистили территорию большой нелегальной свалки на участке площадью 0,7 га. Как сообщает пресс-служба мэрии, свалку выявили в ходе межведомственного рейда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

По поручению главы города Евгения Наумова в Краснодаре борются с нелегальными свалками и серыми мусорщиками. Больше всего таких мест выявляют в Калининском сельском округе. Межведомственные группы проверяют места, куда мусорщики чаще всего сбрасывают отходы.

Нелегальная свалка в Индустриальном была выявлена в 2024 году. Собственника земли оштрафовали и выдали ему предписание очистить территорию от мусорных отходов до середины января.

В 2024 году власти и полиция изъяли у нелегальных мусорщиков более 40 машин. По результатам межведомственных рейдов выявили и убрали 159 свалок.

Татьяна Ручкина