Генсек СНГ: грубых нарушений на выборах в Белоруссии выявлено не было

Миссия наблюдателей от Содружества Независимых Государств (СНГ) не выявила грубых нарушений на выборах президента Белоруссии, заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Грубых нарушений не было»,— сообщил на пресс-конференции глава миссии наблюдателей СНГ (цитата по ТАСС). При этом он добавил, что отдельные нарушения не могли повлиять на результаты выборов президента.

По словам генсека, в СНГ выборы белорусского лидера оценивают как «открытые, демократичные, прозрачные». Как отметил глава миссии, они были проведены «с соблюдением всех демократических норм, общепризнанных международных принципов». «Мы считаем, что каждый избиратель имел возможность и право продемонстрировать свое волеизъявление. Результат налицо»,— сказал Сергей Лебедев (цитата по «РИА Новости»).

В ходе пресс-конференции генсек организации также выразил мнение, что официальные лица в странах Запада «не имеют никакого морального права давать оценки» выборам, проходящим в странах Содружества. «Я много лет проработал на Западе, в Западной Германии, в США. Я своими глазами видел эту "демократию". О чем речь? Нет у них никакого морального права нас учить»,— сказал он (цитата по ТАСС).

О выборах президента в Белоруссии — в публикации «Ъ» «Есть только Минск, за него и держись».

Анастасия Домбицкая