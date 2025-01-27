Премьер Великобритании и Дональд Трамп вскоре проведут переговоры

Премьер-министр Великобритании и президент США Дональд Трамп договорились в ближайшее время провести переговоры. Об этом сообщили в офисе британского премьера по итогам воскресного телефонного разговора двух лидеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters

«Лидеры двух стран подчеркнули важность тесных и теплых связей между Великобританией и США, а президент (Трамп.— ''Ъ'') выразил уважение и преданность (британской.— ''Ъ'') королевской семье»,— говорится в сообщении, размещенном по итогам телефонного разговора Кира Стармера и Дональда Трампа на сайте британского правительства.

Как отмечается в сообщении, Кир Стармер поздравил республиканца с победой на выборах президента США и отметил его роль в работе над сделкой об освобождении заложников и прекращении огня между Израилем и палестинским движением «Хамас». В канцелярии британского премьера отметили, что стороны обсудили важность сотрудничества для обеспечения безопасности на Ближнем Востоке.

Собеседники также обсудили торговые и экономические отношения Лондона и Вашингтона. Господин Стармер рассказал американскому коллеге о деятельности по дерегулированию экономики.

2 декабря британский премьер, лидер правящей Лейбористской партии Кир Стармер заявлял, что в период президентства Дональда Трампа Великобритания будет укреплять свои отношения с Вашингтоном. «Наши отношения с Соединенными Штатами были краеугольным камнем нашей безопасности и нашего процветания на протяжении более столетия. И мы никогда не отвернемся от этого. Мы называем это особыми отношениями не просто так»,— сказал он.

Анастасия Домбицкая