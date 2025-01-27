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Депутат Виталий Милонов раскритиковал проект ростовского нейрокладбища

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов раскритиковал идею ростовского программиста Михаила Марцинюка создать нейрокладбище. Об этом сообщил депутат в своем Telegram-канале.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Депутат назвал инициативу «бесчеловечной».

«У любого усопшего сохраняется право на достоинство и память. Так искаженно относиться к личности погибшего ни в коем случае нельзя», — написал Виталий Милонов.

В своем Telegram-канале Михаил Марцинюк написал, что мнение депутата может быть связано с недостатком информации. По словам программиста, с помощью цифровых аватаров молодежи будет проще и интереснее изучать историю.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что IT-компания Dragons Code ростовского программиста Михаила Марцинюка заключила соглашение с ритуальной службой Ритуал.ру. о запуске цифрового «Нейрокладбища». В проект на начальном этапе планируют инвестировать 30 млн руб.

Анна Марьина

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