Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Депутаты ЗСК обсудят более 30 вопросов на первом очном заседании 2025 года

Законодательное собрание Краснодарского края 31 января проведет первое в 2025 году очное заседание. На нем планируется обсудить более 30 вопросов, рассказал председатель регионального парламента Юрий Бурлачко.

Фото: пресс-служба ЗСК

Фото: пресс-служба ЗСК

Одной из ключевых тем станет инициатива губернатора о внесении изменений в закон о предоставлении юридическим лицам земельных участков для реализации крупных инвестиционных проектов. Поправки направлены на создание благоприятных условий для развития технопарков, промышленных и парков высоких технологий, а также привлечения в них малых и средних производственных компаний.

Кроме того, будет обсуждаться корректировка процедуры работы межведомственной комиссии по исключению особо ценных сельхозугодий из перечня таких земель.

Во втором чтении парламентарии рассмотрят изменения в закон о сельских усадьбах. Новые нормы позволят направлять социальные выплаты на подключение домов к инженерным сетям и благоустройство территорий.

На сессии также примут решения по ряду других вопросов, включая поддержку народных художественных промыслов и ремесел, регулирование работы эвакуаторов, установление границ муниципальных районов, создание лесопаркового пояса в Лабинске.

Помимо этого, депутаты заслушают отчет о деятельности регионального управления Минюста России, обсудят инициативу о внесении изменений в федеральный закон об объектах культурного наследия и утвердят план нормотворческой деятельности ЗСК на 2025 год.

«Будут также приняты постановления об организации и развитии системы экообразования, воспитания и формирования экологической культуры в крае, об итогах работы по формированию Совета молодых депутатов Кубани пятого созыва»,— добавил Юрий Бурлачко.

Леонид Ломакин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...