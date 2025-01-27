Депутаты ЗСК обсудят более 30 вопросов на первом очном заседании 2025 года

Законодательное собрание Краснодарского края 31 января проведет первое в 2025 году очное заседание. На нем планируется обсудить более 30 вопросов, рассказал председатель регионального парламента Юрий Бурлачко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

Одной из ключевых тем станет инициатива губернатора о внесении изменений в закон о предоставлении юридическим лицам земельных участков для реализации крупных инвестиционных проектов. Поправки направлены на создание благоприятных условий для развития технопарков, промышленных и парков высоких технологий, а также привлечения в них малых и средних производственных компаний.

Кроме того, будет обсуждаться корректировка процедуры работы межведомственной комиссии по исключению особо ценных сельхозугодий из перечня таких земель.

Во втором чтении парламентарии рассмотрят изменения в закон о сельских усадьбах. Новые нормы позволят направлять социальные выплаты на подключение домов к инженерным сетям и благоустройство территорий.

На сессии также примут решения по ряду других вопросов, включая поддержку народных художественных промыслов и ремесел, регулирование работы эвакуаторов, установление границ муниципальных районов, создание лесопаркового пояса в Лабинске.

Помимо этого, депутаты заслушают отчет о деятельности регионального управления Минюста России, обсудят инициативу о внесении изменений в федеральный закон об объектах культурного наследия и утвердят план нормотворческой деятельности ЗСК на 2025 год.

«Будут также приняты постановления об организации и развитии системы экообразования, воспитания и формирования экологической культуры в крае, об итогах работы по формированию Совета молодых депутатов Кубани пятого созыва»,— добавил Юрий Бурлачко.

Леонид Ломакин