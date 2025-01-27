Пассажир авиарейса Сочи — Стамбул пытался вывезти €18 тысяч

Пассажир авиарейса Сочи — Стамбул пытался вывезти из РФ €18 тыс. Как сообщает пресс-служба Южного таможенного управления, незаконный вывоз партии наличных предотвращен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Южного таможенного управления Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

Инспекторы остановили жителя Ростовской области, который при прохождении контроля выбрал «зеленый коридор». Пассажирскую таможенную декларацию он не подавал, хотя признался, что перевозил валюту. Осмотрев ручную кладь, в рюкзаке пассажира таможенники нашли деньги.

Он пояснил, что границу пересекает не в первый раз, но с правилами перемещения денег не знаком, поскольку ранее никогда не перемещал их в таком количестве.

Без письменного декларирования разрешен единовременный ввоз или вывоз наличных или дорожных чеков на общую сумму, равную либо не превышающую в эквиваленте $10 тыс.

Валюту, не превышающую установленную норму, вернули пассажиру. Остальные $8,7 тыс. США изъяли. Возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.4 КоАП России («Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов»).

Татьяна Ручкина