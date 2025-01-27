Корабли НАТО отслеживают передвижения танкера «Псков» в Балтийском море

Корабли Швеции и Эстонии отслеживают передвижения танкера для перевозки сжиженного природного газа «Псков» в Балтийском море. Об этом сообщает шведское издание Aftonbladet.

Издание не уточняет, подозревают ли судно в возможной диверсии, связанной с повреждением оптоволоконного кабеля Латвийского государственного центра радио- и телевещания (LVRTC) между Швецией и Латвией в Балтийском море, о которой стало известно накануне, 26 января. В LVRTC допускали, что повреждение кабеля могло возникнуть из-за внешнего воздействия.

Информационный портал финской телерадиокомпании Yle обратил внимание на сложную историю перехода права собственности и частую смену флага судна «Псков» и назвал эти детали возможными признаками принадлежности танкера к так называемому теневому флоту РФ. Как утверждает издание, за последний год судно дважды меняло флаг. На последнем маршруте танкер «Псков» шел под флагом Барбадоса.

По данным сервиса Vessel Finder, в настоящее время судно «Псков» находится в Балтийском море. В ночь с 26 на 27 января оно продолжало движение по маршруту из турецкого порта Мармара-Эреглиси в российский порт Высоцк, расположенный в Выборгском заливе Балтийского моря.

Ранее, в воскресенье, в государственной прокуратуре Швеции сообщили о задержании судна, подозреваемого в инциденте с повреждением оптоволоконного кабеля связи между Швецией и Латвией в Балтийском море. Как сообщили в ведомстве, было начато расследование по факту возможной диверсии. В расследовании инцидента участвует несколько ведомств, в том числе Национальное управление полицейских операций, береговая охрана и вооруженные силы страны.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ» «НАТО встает на стражу балтийского дна».

Анастасия Домбицкая