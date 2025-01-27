В СКР требуют доклад о расследовании нападения на пенсионера на Кубани

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании обстоятельств нападения на пенсионера в Краснодарском крае. Об этом сообщает инфоцентр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКР Фото: пресс-служба СКР

Пользователи соцсетей сообщали, что в лифте одного из домов на улице Воробьева в Краснодаре на пенсионера напал мужчина. Он избил пожилого человека и похитил его имущество, утверждали очевидцы.

В СУ СКР по Краснодарскому краю в отношении нападавшего возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст.161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, неопасного для жизни). Глава СКР запросил у руководителя кубанского следкома Андрея Маслова доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Татьяна Ручкина