Ночью над Черноземьем сбили 31 беспилотник; есть разрушения

За ночь дежурные средства ПВО уничтожили над Россией 32 беспилотника, в том числе 15 над Воронежской областью, 11 — над Белгородской, четыре — над Курской, один — над Орловской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным воронежского губернатора Александра Гусева, БПЛА сбили в двух городских округах и четырех районах области. Пострадавших и разрушений нет. С 21:21 26 января до 6:05 27 января в регионе действовал режим угрозы удара дронов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ночью сообщил об атаке беспилотников на два муниципалитета. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

В селе Палатово Красногвардейского района в результате детонации БПЛА в двух частных домах повреждено остекление. Также были зафиксированы локальные повреждения на линиях газо- и электроснабжения. Еще один дрон взорвался в селе Веселое — в двух жилых домах выбиты окна.

В городе Грайворон в результате сброса взрывного устройства с БПЛА пострадало остекление частного дома. Осколками был перебит газопровод — аварийные службы уже устранили утечку газа. Кроме того, были установлены локальные повреждения на линии электропередачи.

В правительстве Курской области подтвердили информацию оборонного ведомства. До 6:57 в регионе действовала опасность атаки БПЛА, объявленная в 20:37 26 января. С 7:43 до 7:50 — режим ракетной опасности.

Накануне вечером губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал, что силами РЭБ в регионе был подавлен беспилотник. Обошлось без последствий. Вечером в области дважды объявлялась ракетная опасность.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова