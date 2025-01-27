Бывший худрук пермской оперы возобновил сотрудничество с европейскими театрами

20 января в Парижской опере начались премьерные показы «Кастора и Поллукса» Жана-Филиппа Рамо в постановке режиссера Питера Селларса и дирижера Теодора Курентзиса. Об этом сообщает телеграм-канал интернет-журнала «Звезда-Пермь». В спектакле принимают участие оркестр под управлением Теодора Курентзиса и хор Utopia под руководством Виталия Полонского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дарья Кривитская Фото: Дарья Кривитская

Это первый зарубежный проект Теодора Курентзиса с 2022 года. После начала СВО была отменена опера «Кома» для Баварской оперы. В 2009 году Курентзис представлял на сцене Парижской оперы «Макбета» Джузеппе Верди.