В Ростове в административном здании СИЗО-1 произошел пожар

27 января в помещении административного здания СИЗО-1 на ул. М. Горького в Ростове произошел пожар. Никто не пострадал, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на представителя ГУФСИН России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Пожар был потушен на площади около 5 квадратных метров. Возгорание ликвидировали сотрудники пожарной части учреждения и прибывшего пожарного расчета.Сейчас учреждение работает в штатном режиме.

По данному факту организована проверка.

16 июня 2024 года в ростовском СИЗО-1 шестеро заключенных захватили в заложники двоих сотрудников изолятора. В ходе штурмовой операции заложники были освобождены, а пятеро захватчиков убиты.

Ева Китаева