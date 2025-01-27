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В Ростове машина скорой помощи сбила курьера на перекрестке

26 января, в 23:20, автомобиль скорой помощи сбил курьера на перекрестке в Ростове. Водитель электровелосипеда был доставлен в больницу, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по региону

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по региону

Автомобиль скорой медицинской помощи, двигаясь на зеленый сигнал светофора на регулируемом перекрестке, допустил столкновение с электровелосипедом. Пострадавший проезжал по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора справа налево по ходу движения транспортного средства. Авария произошла на пр. Ворошиловский, в районе дома № 101\278.

Обстоятельства произошедшего уточняются сотрудниками полиции.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в пятницу, около 22:10, на подъезде к городу Зверево Ростовской области перевернулся автобус, перевозивших рабочих шахты. Один человек госпитализирован. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки случившегося.

Ева Китаева

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