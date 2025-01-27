Генсек ШОС назвал сроки заседания Совета глав государств организации

Заседание глав государств—членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоится в конце августа—начале сентября 2025 года в Китае, сообщил генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев. Предполагается, что мероприятие пройдет очно, но окончательный формат утвердят лидеры стран ШОС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

«На этом предстоящем заседании Совета глав государств ожидается принятие важных решений, подписание и утверждение важных документов. Сейчас идет напряженная и активная работа по подготовке этого важного мероприятия»,— сообщил господин Ермекбаев (цитата по «РИА Новости»).

ШОС была создана в 2001 году. В организацию входят Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан, Индия, Иран, а с 2024 года и Белоруссия. Предыдущее заседание Совета глав государств—членов ШОС прошло в Астане в июле прошлого года. Итогом встречи стало подписание Астанинской декларации, а также плана взаимодействия по вопросам международной информационной безопасности и программы сотрудничества по противодействию терроризму и сепаратизму.

Подробнее о поездке в Астану Владимира Путина — в материале «Ъ» «Не в ШОС, а в глаз».