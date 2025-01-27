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В Отрадненском районе в ДТП один человек погиб и шестеро пострадали

В Отрадненском районе Краснодарского края произошло ДТП, в котором один человек погиб и шестеро пострадали. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Фото: Loon

Фото: Loon

Авария произошла 26 января около 18:20 по мск. При обгоне водитель иномарки выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой Калиной». После этого он врезался в «Жигули».

В результате столкновения погиб пассажир «Лады Калины». Как сообщили в Госавтоинспекции Кубани, число пострадавших уточняется, шестерых человек, в том числе двоих несовершеннолетних, осмотрели медики.

Татьяна Ручкина

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