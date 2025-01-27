Ночью на севере Ростовской области объявляли опасность атаки беспилотников

В ночь с 26 на 27 января на севере Ростовской области объявляли опасность атаки беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Тарасовского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Предупреждение было опубликовано в 22:40. Отбой беспилотной опасности на территории Ростовской области объявлен спустя два часа, в 1:00. Во время объявления опасности атаки беспилотников жителям необходимо укрыться в подвалах или комнатах без окон.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в ночь на 24 января силы ПВО уничтожили семь беспилотников на севере Ростовской области. БПЛА были сбиты в трех районах региона — Миллеровском, Тарасовском и Шолоховском.

Ева Китаева