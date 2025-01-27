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КСП Челябинской области проверит расходы Катав-Ивановского района

Контрольно-счетная палата Челябинской области начала проверку расходов Катав-Ивановского муниципального района. Объектами аудита станут главные распорядители бюджетных средств и подведомственные учреждения, сообщает пресс-служба КСП.

Инспекторы проанализируют расходы на заработные платы работникам муниципальных учреждений, на образование, спорт, культуру и строительство. Кроме того, они проверят, как органы местного самоуправления распоряжаются имуществом и землей Катав-Ивановского района, проводят закупки и реализуют проекты.

Ольга Воробьева

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