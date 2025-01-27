Новая неделя в Ростове начнется с солнечной погоды. Об этом сообщает погодный портал «Гисметео».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В понедельник, 27 января, ростовчан ожидает солнечная и теплая погода. В течение дня температура будет варьироваться от +2 до +4°C. Ночью столбик термометра опустится до -1°C. Порывы ветра будут достигать всего 2 м/с.

Солнечная погода продержится до конца рабочей недели. Температура будет находиться в пределах от +4 до +6°C. Самый теплый день ожидается в четверг. В субботу и воскресенье ожидаются облачность и небольшие осадки.

Анна Марьина