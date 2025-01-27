В Новосибирске контрактника осудили на 6 лет за двойной уход в «самоволку»

Новосибирский гарнизонный военсуд вынес приговор военнослужащему Олегу Владимирову за самовольное оставление части. Ему назначили шесть лет колонии общего режима, сообщает пресс-служба суда.

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Согласно материалам дела, обвиняемый заключил контракт с Минобороны РФ в июле 2022 года. В конце февраля 2023-го он не вернулся в военную часть к установленному времени. В октябре того же года военнослужащий самовольно сдался. До этого момента, говорится в сообщении, он находился по месту жительства, где помогал матери по хозяйству.

3 января 2024-го фигурант дела вновь не прибыл в часть, после чего был задержан 14 марта правоохранителями на территории Новосибирска.

Александра Стрелкова