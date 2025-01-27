Уголовное дело в отношении жительницы Перми, убившей своего сына, направили в суд

Прокуратура Пермского края направила в суд уголовное дело в отношении жительницы Перми Ирины Шатовой, обвиняемой в убийстве своего малолетнего сына. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирина Шатова

Фото: Properm.ru Ирина Шатова

Фото: Properm.ru

По версии следствия, 11 июля 2024 года Ирина Шатова убила своего 9-летнего сына, а затем вывезла его тело на одну из мусорных площадок в Ленинском районе Перми. Преступление было раскрыто с помощью камер видеонаблюдения. В отношении женщины возбудили дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

В ходе следствия Ирина Шатова признала свою вину. По ее словам, она убила сына из-за собственных финансовых проблем. По результатам психолого-психиатрической экспертизы Ирина Шатова была признана вменяемой. Вину в совершении преступления она признала.