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«Россети» предлагают выделить Сибирский федеральный округ в единую тарифную зону

Создать единую тарифную зону для Сибирского федерального округа предлагают «Россети». Как отмечают в компании, это решит проблему с накоплением долгов «Россети Сибирь». Полномочия по установлению тарифов в этой зоне холдинг предлагает передать ФАС, выяснил «Ъ».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным главы «Россетей» Андрея Рюмина, из-за нехватки тарифных поступлений накопленный убыток «Россети Сибирь» превышает 24 млрд руб. Существуют риски банкротства компании. «В условиях роста кредитных ставок уже в 2025 году "Россети Сибирь" будет вынуждена полностью прекратить финансирование инвестиционной и ремонтной программ»,— отмечает господин Рюмин.

Одновременно с увеличением долга и дефицита средств для инвестпрограммы растет число неисполненных обязательств по льготному техприсоединению (не исполнены около 40 тыс. договоров), а доля оборудования, отработавшего нормативный срок, превысила 86%.

Компания «Россети Сибирь» (бывшая МРСК Сибири) владеет распределительными сетями в большинстве регионов Сибирского федерального округа за исключением Иркутской и Томской областей, контролируется «Россетями» (57,84%). В январе—сентябре 2024 года убыток «Россети Сибирь» по МСФО вырос в 1,5 раза год к году, до 2,1 млрд руб. Выручка увеличилась на 10%, до 54,8 млрд руб.

В октябре 2024 года, как писал «Ъ-Сибирь», ПАО «Россети Сибирь» объявило аукцион на привлечение возобновляемой кредитной линии (ВКЛ) с лимитом задолженности до 10 млрд руб. Средства холдинг намеревался направить на финансирование финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Россети Сибирь», в том числе филиалов компании - «Алтайэнерго», «Бурятэнерго», «Красноярскэнерго», «Кузбассэнерго-РЭС», «Омскэнерго», «Хакасэнерго», «Читаэнерго». В частности, на текущий и капитальный ремонты, реконструкцию и строительство энергообъектов, погашение обязательств по возврату денежных средств.

Лолита Белова

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