Спасатели потребовали закрыть несанкционированный зимник в Новосибирской области

Начальник главного управления МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов потребовал перекрыть несанкционированную ледовую переправу, соединяющую Мошковский и Тогучинский районы. К руководителям соседних муниципалитетов он обратился на оперативном совещании 27 января.

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«Не принято в настоящий момент должных мер по перекрытию несанкционированной ледовой переправы между Мошковским и Тогучинским районами. Прошу глав указанных районов взять на контроль перекрытие ледовой переправы»,— заявил господин Орлов.

Граница между Мошковским и Тогучинским районами проходит по реке Ине. По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», дневная температура воздуха в Новосибирской области 27 января составляет минус 11-16 градусов.

Валерий Лавский