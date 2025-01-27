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Названы первые кандидаты на пост мэра Бердска

К началу этой недели два человека подали заявления об участии в конкурсе на пост мэра Бердска. Об этом сообщила администрация второго по численности населения города Новосибирской области.

Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

В конкурсе намерены принять участие вице-мэр Искитима Вячеслав Бесхлебный и учитель музыки бердского лицея №7 Светлана Верстюк.

Подача заявлений, стартовавшая 15 января, завершится 28 января. Сам конкурс назначен на 13 февраля. Как писал «Ъ-Сибирь», глава Бердска Роман Бурдин досрочно ушел в отставку в середине декабря прошлого года, после чего был назначен министром региональной политики Новосибирской области.

Валерий Лавский

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