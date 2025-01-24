МТС запустил платное мобильное приложение для фильтрации трафика и входящих вызовов. Оно позволяет блокировать текстовую и визуальную рекламу и защищать персональные данные, а еще скрывать свой номер, сообщили в компании. Если система выявит в утекших базах данные абонента, то проинформирует его и даст рекомендации. Участники рынка, опрошенные Forbes, впрочем, указывают на то, что в том или ином виде услуги, которые предлагает МТС, уже есть и у других игроков.

Банковский бизнес группы «Т-Технологии» отчитался о росте прибыли до 112 млрд руб. за 2024 год по РСБУ. Цифра включает Т-Банк, а также недавно интегрированный Росбанк. У группы уже 48 млн клиентов, на счетах которых 5,4 трлн руб. Полные результаты по МСФО группа раскроет в марте. После интеграции Росбанка и возврата группы к регулярным выплатам дивидендов котировки ее акций с начала года уже выросли на 10%.

Магазины «Бристоль» и «Красное и белое» начали закрываться в Вологодской области, пишут «Ведомости». Газета напоминает, что с марта в регионе вступит в силу закон, ограничивающий розничную продажу алкоголя двумя часами в рабочие дни. В X5 Group сообщили, что изменения ассортимента не планируются, продажа подпадающих под закон товаров продолжится в разрешенное время.