Двое краснодарцев осуждены за похищение и другие преступления

В Армавире суд вынес приговор в отношении двоих краснодарцев, обвиняемых в похищении человека и совершении других преступлений: вымогательстве, разбое, похищении документов потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Следователи выяснили, что в ноябре 2023 года один из фигурантов предложил своим знакомым похитить мужчину, чтобы вернуть долг за покупку машины. Группа злоумышленников направилась в Армавир, заранее распределив между собой преступные роли. Фигуранты остановили автомобиль потерпевшего, напали на него и несколько раз ударили по голове. Затем, как установило следствие, угрожая ножом и применяя насилие, они похитили потерпевшего и вывезли на окраину города, где продолжили избивать и вымогать денежные средства.

Обвиняемые в конечном счете похитили у потерпевшего личные вещи и документы, после чего скрылись. Позже двоих из них задержали в Сочи. В отношении третьего фигуранта уголовное дело выделили в отдельное производство, его объявили в федеральный розыск.

Одного из фигурантов осудили на 6 лет, второго — на 5 лет и 8 месяцев. Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Вячеслав Рыжков