Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Почти 90% владельцев китайских машин в Краснодаре довольным своими автомобилями

Большинство владельцев китайских автомобилей в Краснодаре положительно оценивают опыт эксплуатации своих машин. Согласно опросу, проведенному группой «Ренессанс Страхование» и сетью автосервисов Caready (имеется в распоряжении «Ъ-Кубань»), 87% респондентов отметили, что обслуживание стало проще благодаря доступности запчастей и снижению их стоимости. Исследование охватило 1,4 тыс. автовладельцев из крупных городов, включая Краснодар.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Среди владельцев китайских автомобилей 45% заявили о «в целом положительном» опыте, а 42% — о «сугубо положительном». Негативные отзывы дали лишь 12% участников опроса.

Среди главных преимуществ китайских машин респонденты выделили доступность запчастей (28%), более низкую стоимость обслуживания по сравнению с другими иномарками (47%) и высокое качество сервисного обслуживания (22%). Наиболее важным фактором также оказалась широкая модельная линейка (34%).

Как отметил вице-президент «Ренессанс Страхование» Сергей Демидов, китайский автопром является одним из лидеров по продажам по итогам года и, судя по опросам, сохранит позиции. «Это подтверждает и наша статистика изменения стоимости китайского автопрома с ростом пробега. Например, за первый год эксплуатации "китайцы" дешевеют в среднем на 11%, что практически не отличается от остальных производителей Западной Европы, Кореи и Японии»,— уточнил господин Демидов.

В то же время владельцы китайских машин чаще готовились к зимнему сезону (67% против 54% среди владельцев российских авто и 52% — японских), что может быть связано с их опасениями по поводу эксплуатации в низких температурах. 23% респондентов заявили, что их машины могут столкнуться с проблемами при -10…-15 градусах, а 15% считают критической температурой -15…-25 градусов. Среди владельцев других иномарок эти показатели составляют 8 и 10% соответственно.

Владельцы чаще всего опасаются разрядки аккумулятора (22%), замерзания омывающей жидкости (19%), проблем с запуском двигателя (18%) и примерзания тормозных колодок (11%). Тем не менее 83% владельцев китайских авто не согласны с мнением, что их машины полностью не адаптированы к русским морозам.

Директор сети автосервисов Caready Михаил Маковей отметил, что в 2024 году обслуживание китайских автомобилей стало проще благодаря увеличению объемов технической информации, появлению каталогов запчастей и диагностического оборудования, а также снижению дефицита деталей. Это, по его словам, способствует росту популярности китайских брендов на российском рынке.

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...