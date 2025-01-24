Почти 90% владельцев китайских машин в Краснодаре довольным своими автомобилями

Большинство владельцев китайских автомобилей в Краснодаре положительно оценивают опыт эксплуатации своих машин. Согласно опросу, проведенному группой «Ренессанс Страхование» и сетью автосервисов Caready (имеется в распоряжении «Ъ-Кубань»), 87% респондентов отметили, что обслуживание стало проще благодаря доступности запчастей и снижению их стоимости. Исследование охватило 1,4 тыс. автовладельцев из крупных городов, включая Краснодар.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Среди владельцев китайских автомобилей 45% заявили о «в целом положительном» опыте, а 42% — о «сугубо положительном». Негативные отзывы дали лишь 12% участников опроса.

Среди главных преимуществ китайских машин респонденты выделили доступность запчастей (28%), более низкую стоимость обслуживания по сравнению с другими иномарками (47%) и высокое качество сервисного обслуживания (22%). Наиболее важным фактором также оказалась широкая модельная линейка (34%).

Как отметил вице-президент «Ренессанс Страхование» Сергей Демидов, китайский автопром является одним из лидеров по продажам по итогам года и, судя по опросам, сохранит позиции. «Это подтверждает и наша статистика изменения стоимости китайского автопрома с ростом пробега. Например, за первый год эксплуатации "китайцы" дешевеют в среднем на 11%, что практически не отличается от остальных производителей Западной Европы, Кореи и Японии»,— уточнил господин Демидов.

В то же время владельцы китайских машин чаще готовились к зимнему сезону (67% против 54% среди владельцев российских авто и 52% — японских), что может быть связано с их опасениями по поводу эксплуатации в низких температурах. 23% респондентов заявили, что их машины могут столкнуться с проблемами при -10…-15 градусах, а 15% считают критической температурой -15…-25 градусов. Среди владельцев других иномарок эти показатели составляют 8 и 10% соответственно.

Владельцы чаще всего опасаются разрядки аккумулятора (22%), замерзания омывающей жидкости (19%), проблем с запуском двигателя (18%) и примерзания тормозных колодок (11%). Тем не менее 83% владельцев китайских авто не согласны с мнением, что их машины полностью не адаптированы к русским морозам.

Директор сети автосервисов Caready Михаил Маковей отметил, что в 2024 году обслуживание китайских автомобилей стало проще благодаря увеличению объемов технической информации, появлению каталогов запчастей и диагностического оборудования, а также снижению дефицита деталей. Это, по его словам, способствует росту популярности китайских брендов на российском рынке.

Вячеслав Рыжков