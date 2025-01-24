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На Кубани треть загрязненного мазутом песка планируют утилизировать

Около 170 тыс. тонн песка, загрязненного мазутом после крушения танкеров в Черном море, вывезли с пляжей Краснодарского края. Как сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Вениамина Кондратьева, треть от общего объема потребуется утилизировать, а остальной песок планируется использовать в строительстве дорог и других объектов.

Фото: глава Темрюкского района Федор Бабенков / Telegram

Фото: глава Темрюкского района Федор Бабенков / Telegram

Глава Кубани также подчеркнул эффективность работы установки «Грохот», которая сортирует песок на менее загрязненные фракции и мазут. Площадка временного хранения в хуторе Воскресенском завершит работу до 31 марта.

Днем 24 января стало известно, что откачку мазута с кормы танкера «Волгонефть-239», севшего на мель вблизи берега Краснодарского края, планируют завершить в течение двух дней.

Нурий Бзасежев

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