Повторение — мать мучения

СКА уступил московскому «Динамо» в матче чемпионата КХЛ со счетом 3:5. Поражение стало для армейцев пятым в шести последних матчах. И самым, можно сказать, бездарным. Потому что еще в середине второго периода они вели 3:0. А потом с командой случилось то, что с ней обычно случается: удаления, индивидуальные ошибки, ошибки в обороне, упадок сил. Эти причины неудач можно перечислять после каждого матча.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран СКА уступил московскому «Динамо» в матче чемпионата КХЛ со счетом 3:5

Фото: ХК СКА СКА уступил московскому «Динамо» в матче чемпионата КХЛ со счетом 3:5

Фото: ХК СКА

В день встречи с «Динамо» болельщики СКА узнали неприятную новость: в список травмированных игроков помещен защитник Александр Никишин, капитан армейцев. Он получил удар локтем в лицо от соперника в предыдущей игре — с «Локомотивом». И, к слову, доиграл тот матч, несмотря на то, что после столкновения до финальной сирены оставалось два с лишним периода. А перед игрой с «Динамо» выяснилось, что у Никишина сотрясение. И ему нужно провести две недели в режиме полного покоя.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг сказал, что такие травмы не фиксируются никакими медицинскими приборами. И могут дать о себе знать позже. Ротенберг — специалист в самых разных вопросах, как известно. Но вообще, ситуация не очень нормальная. Здоровье игроков должно быть на первом месте. Тем более в таких случаях, когда страдает голова.

Потеря Никишина должна была сказаться на атакующем потенциале СКА. Как и травмы форвардов Михаила Воробьева, Марата Хайруллина, Евгения Кузнецова. У СКА почти всегда группа игроков — в лазарете. И объяснить этой одной их самоотверженностью бывает трудно. Часто игроки подвергаются простудным заболеваниям. Выходят на лед не в лучшей форме. Играют на грани возможностей. Не всегда это помогает побеждать. Так случилось и на этот раз.

Хотя еще в середине второго периода петербуржцы вели 3:0. Пусть играли не очень красиво, порой им везло, но динамовцев не было видно на льду «СКА Арены». Казалось, после эффектной и важной победы над «Локомотивом», лидером чемпионата КХЛ, армейцы нашли себя и стали ответственно относиться к тому, что делают. Но сначала последовало удаление, и москвичи сквитали одну шайбу. Затем защитник СКА отдал пас по диагонали через свою зону, соперники перехватили и забили вторую. Дальше в составе «Динамо» отличился форвард Артем Швец-Роговой, еще недавно игравший за армейцев (такое часто случается, когда СКА пропускает от «бывших» — потому что редко кому удается провести большой отрезок в карьере за петербургский клуб). Ошибка еще одного защитника армейцев привела к тому, что в начале третьего периода гости повели в счете 4:3. А последнюю шайбу они забросили уже в пустые ворота.

В этом эпизоде пострадал нападающий хозяев Сергей Толчинский — ему рассекли клюшкой лицо. Толчинский после матча тоже отправился к докторам. Если он пополнит список травмированных, СКА придется совсем туго. Хотя Толчинский не забивает с 21 ноября, уже в 14 матчах подряд. И это тоже одна из больших странностей, которые происходят с игроками в СКА. В другом клубе человек забивал и был лидером, приехал в Петербург — пропал на льду. На счету экс-форварда «Авангарда» — четыре гола в 39 играх этого сезона.

На пресс-конференции Роман Ротенберг много не говорил, потому что сказать было особо нечего. СКА проигрывает по тем же причинам, о которых его тренер давно и часто рассуждает, но они не исчезают из игры. Поражение армейцев от «Динамо» стало для них пятым в шести последних матчах чемпионата КХЛ и третьим подряд в дуэлях с этим клубом. СКА занимает шестое место в Западной конференции и 25 января примет на своем льду «Салават Юлаев» из Уфы.

Кирилл Легков