Доходы Кубани от нестационарных торговых объектов выросли на 17%

Доходы муниципальных образований Краснодарского края от размещения нестационарных торговых объектов в 2024 году составили 465,7 млн руб., увеличившись на 67,7 млн руб. по сравнению с предыдущим годом (+17%). Основу поступлений обеспечили почти 7 тыс. павильонов и киосков, передает пресс-служба региональной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

Как отметил руководитель краевого департамента потребительской сферы Роман Куринный, такого результата удалось достичь благодаря внедрению прозрачного механизма распределения мест для торговли. Этот подход, по его словам, создал равные условия для участников рынка и способствовал формированию здоровой конкурентной среды.

Наиболее значительных успехов добились Геленджик, Сочи, Анапа, Армавир, а также Ейский и Лабинский районы.

Большинство территорий края сейчас распределяют места под киоски и павильоны через торги, в то время как оставшиеся муниципалитеты завершают согласование нормативной базы. Господин Куринный подчеркнул, что масштабирование системы на весь регион обеспечит дальнейший рост поступлений.

В 2024 году в Краснодарском крае было выделено около 13 тыс. мест под нестационарные торговые объекты, все они включены в единую схему размещения.

Вячеслав Рыжков