Кубань заняла третье место по числу жалоб на сбой в Telegram

Жители Краснодарского края массово сообщают о сбоях в работе мессенджера Telegram. По данным сервиса «Сбой.рф», регион занял третье место в России по числу жалоб — на долю Кубани пришлось 8% всех обращений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

На первом месте в списке находится Москва, где зафиксировали 26% жалоб пользователей. Второе место занимает Самарская область (11%). В топ-5 по числу обращений также попали: Нижегородская область и Санкт-Петербург (по 7%).

Сбой затруднил доступ к мессенджеру для пользователей в ряде регионов. Причины возникших неполадок пока не уточняются.

Кроме того, неполадки наблюдаются в работе операторов связи. Пользователи со всей России жалуются на не работающий мобильный и домашний интернет.

Анна Гречко