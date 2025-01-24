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В МЦУ Краснодара опровергли сообщения о подготовке правонарушений в школах

В МЦУ Краснодара назвали ложными распространяемые через соцсети и мессенджеры сообщения о якобы готовящихся правонарушениях в городских школах. Предупреждение опубликовали в Telegram-канале ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сотрудники центра отметили, что такие каналы нацелены на создание паники среди населения. Информация уже передана в правоохранительные органы, а меры безопасности в образовательных учреждениях усилены.

Власти Краснодара призвали жителей сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и не распространять непроверенные сведения.

Нурий Бзасежев

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