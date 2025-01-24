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Полиция задержала жителя Ростова, повредившего автомобили

В донской столице правоохранители задержали 40-летнего жителя. Его подозревает в повреждении нескольких машин. Об этом сообщает ГУ МВД России по Ростовской области.

Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ

Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ

По информации ведомства, инцидент произошел на улице Скачкова в Железнодорожном районе. Подозреваемый повредил припаркованные автомобили. После этого очевидцы вызвали полицейских. Прибывшие на место правоохранители задержали мужчину и доставили его в отдел. Уточняется, что он был в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении подозреваемого составлен административный протокол за мелкое хулиганство (ст 20.1 КоАП РФ).

Полицейские проводят проверку. Ущерб, причиненный владельцам автомобилей, пока не установлен.

Анна Анисова

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