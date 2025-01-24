Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В трех районах Сочи появятся новые платные парковки с февраля

Власти Сочи объявили о расширении зоны платных парковок с 3 февраля 2025 года. Новые парковочные места появятся на 36 участках дорог в Лазаревском, Центральном и Адлерском районах, сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как отметил и.о директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи Вадим Копылов, внедренная система платных стоянок уже поспособствовала снижению скопления автомобилей на 32 улицах города. Мера также позволила уменьшить аварийность и улучшить условия для работы общественного и специализированного транспорта.

Стоимость часа стоянки составит от 105 до 170 руб. в зависимости от категории улицы. Парковка будет работать по будням с 8:00 до 20:00. В ночное время, выходные и праздничные дни услуга останется бесплатной.

Кратковременная остановка до 15 минут не потребует оплаты. Льготные категории граждан также смогут парковаться бесплатно.

На улицах установят информационные щиты и дорожные знаки, нанесут синюю разметку. Нововведение добавит городу более 1,5 тыс. организованных парковочных мест.

Нурий Бзасежев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...