В трех районах Сочи появятся новые платные парковки с февраля

Власти Сочи объявили о расширении зоны платных парковок с 3 февраля 2025 года. Новые парковочные места появятся на 36 участках дорог в Лазаревском, Центральном и Адлерском районах, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как отметил и.о директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи Вадим Копылов, внедренная система платных стоянок уже поспособствовала снижению скопления автомобилей на 32 улицах города. Мера также позволила уменьшить аварийность и улучшить условия для работы общественного и специализированного транспорта.

Стоимость часа стоянки составит от 105 до 170 руб. в зависимости от категории улицы. Парковка будет работать по будням с 8:00 до 20:00. В ночное время, выходные и праздничные дни услуга останется бесплатной.

Кратковременная остановка до 15 минут не потребует оплаты. Льготные категории граждан также смогут парковаться бесплатно.

На улицах установят информационные щиты и дорожные знаки, нанесут синюю разметку. Нововведение добавит городу более 1,5 тыс. организованных парковочных мест.

Нурий Бзасежев