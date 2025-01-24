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Пермский автодилер хочет построить в Ростове станцию техобслуживания

ООО «ДФМ» планирует построить в донской столице станцию технического обслуживания транспорта до 2026 года. Об этом сообщает «Город N». Автодилер управляет одним из салонов Lada в Железнодорожном районе Ростова.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

По информации издания, компания продлила разрешение на строительство одноэтажного здания возле улицы Пойменной. Его общая площадь составит 1,5 тыс. кв. м. Сумма инвестиций в проект не уточняется.

Впервые разрешение на строительство было выдано в 2023 году.

Согласно данным сайта Rusprofile.ru, ООО «ДФМ» было зарегистрировано в Перми в 2015 году. Генеральным директором и одним из учредителей указан Олег Долженков (владеет долей 35%), вторым учредителем является Виктор Белебезьев (65%). Основной вид деятельности — розничная торговля легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах. В 2023 году выручка компании составила 3,2 млрд руб., чистая прибыль — 105 млн руб.

Анастасия Казуков

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