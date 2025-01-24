В Ростовском онкоцентре прошли лечение более 1000 пациентов из новых регионов

В 2024 году в ростовском онкоцентре прошли лечение почти 1200 пациентов из новых регионов РФ. Большая часть из них прибыла в донскую столицу из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает пресс-службе ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Почти 300 онкобольных с солидными опухолями (имеют вид разрастаний в виде уплотнений или утолщений) получили противоопухолевое лекарственное лечение, еще около 500 были прооперированы. Кроме того, более 200 пациентов прошли лучевое лечение в отделениях радиотерапии онкоцентра,

Как отмечает директор НМИЦ онкологии Минздрава России, академик РАН Олег Кит, многие пациенты получили высокотехнологичную медпомощь. Онкобольным были выполнены реконструктивные, органосохранные операции, эндопротезирование суставов, микрохирургические, а также роботические вмешательства.

Для лечения новообразований головного, спинного мозга использовались несколько методов — адаптивная гибридная нейрохирургия и интраоперационная микроскопическая навигация опухоли.

Анна Анисова