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На набережной канала Грибоедова демонтировали 1,5 тыс. тонн гранитных плит

В центре Петербурга продолжается капитальный ремонт набережной канала Грибоедова между Подьяческим и Вознесенским мостами. Протяженность обновляемого участка составляет около 122 метров. Капремонт объекта проводится впервые с момента постройки в конце XVIII – начале XIX века, сообщили в СПб ГБУ «Мостотрест».

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Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»

Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»

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Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»

Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»

В ведомстве уточнили, что проектом капитального ремонта предусмотрена новая конструкция стенки набережной. Старую бутовую кладку и деревянные сваи заменит фундамент из 133 буронабивных свай. На объекте демонтировали 1,5 тонн гранитных плит, которые облицовывали стенку набережной — перед тем, как вернуть на место, их отреставрируют. К настоящему моменту на набережной канала Грибоедова уже выполнено более половины объема необходимых работ, отметили в «Мостотресте».

Помимо этого, на набережной планируется отреставрировать перильное ограждение — 16 гранитных тумб и чугунные секции между ними. Весной в этой локации также восстановят газон. Все работы планируется завершить летом 2025 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в ноябре прошлого года в Петербурге после капитального ремонта открыли первый обновленный пешеходный участок Свердловской набережной протяженностью 600 метров.

Андрей Цедрик

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