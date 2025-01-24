Подозреваемого в убийстве крымского таксиста заключили под стражу

Суд заключил под стражу жителя Судака, обвиняемого в убийстве таксиста. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Убийство произошло 21 января в Судаке во время конфликта между фигурантом и его знакомым, работавшим в частном извозе. Тело погибшего обнаружили в районе ул. Южнобережной.

Подозреваемого арестовали 23 января. Как уточнили в прокуратуре, мужчина признал свою вину. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства преступления.

Анна Гречко