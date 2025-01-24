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Подозреваемого в убийстве крымского таксиста заключили под стражу

Суд заключил под стражу жителя Судака, обвиняемого в убийстве таксиста. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Убийство произошло 21 января в Судаке во время конфликта между фигурантом и его знакомым, работавшим в частном извозе. Тело погибшего обнаружили в районе ул. Южнобережной.

Подозреваемого арестовали 23 января. Как уточнили в прокуратуре, мужчина признал свою вину. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства преступления.

Анна Гречко

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