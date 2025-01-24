Над Крымом сбили еще один БПЛА
В ночь на 24 января дежурные силы ПВО перехватили один беспилотник над территорией Крыма. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
БПЛА также ликвидировали в ряде регионов России:37 дронов сбили в Брянской области, 20 — в Рязанской, 17 — в Курской и Саратовской областях. Еще семь — в Ростовской, шесть — в Московской и Белгородской областях. Три беспилотника перехватили в Воронежской области. Еще по два — в Тульской и Орловской областях.
Всего за ночь уничтожили 121 БПЛА. Вечером 23 января над Крымом сбили четыре беспилотных летательных аппарата.