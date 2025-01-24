Электромобилям указали место

Правительство Свердловской области утвердило единые рекомендации по организации парковок на муниципальном уровне и региональных дорогах, сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зарядная станция для электромобилей

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Зарядная станция для электромобилей

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Документ, принятый на заседании кабмина 23 января, включает технические требования к парковочным площадкам и предусматривает специальные места для электрических и гибридных автомобилей. Рекомендации направлены на создание единого подхода в области организации парковок и ведения реестра парковок общего пользования, а их целью является повышение популярности электромобилей для улучшения экологической обстановки.

В них указаны нормы для размера парковочных мест, а также техническое оснащение площадок — от освещения до водоотвода. Особое внимание уделено расчету потребности в парковках для электромобилей и гибридных автомобилей: не менее 10% мест должны быть оборудованы быстрыми зарядными устройствами. Рекомендуется также информировать о свободных местах на табло при въезде и через электронные приложения.

В декабре губернатор Евгений Куйвашев в ходе прямой линии сообщил, что если в 2023 году зарядные станции для электромобилей установили в Екатеринбурге, то в 2024 году сделали упор на региональную сеть. К концу года в области должно было появиться 13 новых станций (плюсом уже к 18 существующим).

Ирина Пичурина